Chińska misja związana z pobraniem próbek z Księżyca coraz bliżej powodzenia. Lądownik Chang’e 5 znalazł się na orbicie naszego naturalnego satelity.

Zdjęcie Chang'e 5 zbilża się do Księżyca /materiały prasowe

Chang’e 5 to misja, która została wystrzelona po to, aby zebrać próbki bezpośrednio z Księżyca. Chińczycy posiadają ambitny plan lądowania na naszym naturalnym satelicie oraz zebranie materiałów, które w późniejszym czasie powrócą na Ziemię - do szczegółowych badań.

W trakcie wchodzenia na orbitę Księżyca, Chang’e 5 wykorzystuje silnik 3000-Newton, który ma spowolnić całą konstrukcję i pozwolić jej wylądować. Konstrukcja osiądzie w pobliżu zachodniej półkuli Księżyca i będzie odpowiedzialna za pobranie próbek regolitu. To właśnie te elementy powrócą później na Ziemię. Chang’e 5 wyląduje na terenie Mongolii posiadając na sobie 2 kilogramy materiału księżycowego.

To pierwsza tego typu próba od 40 lat wykonana przez człowieka. Ostatnie próbki z Księżyca pochodzą bowiem z wczesnych misji Apollo wysyłanych przez rząd Stanów Zjednoczonych i NASA.