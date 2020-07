Chińczycy rozpoczęli własną misję na Marsa

Z kosmodromu Wenchang wystrzelono pierwszą chińską misję w kierunku Marsa. Obejmuje ona nowego łazika, który spędzi na Marsie trzy miesiące.

Zdjęcie Rakieta Długi-Marsz 5 została wystrzelona /AFP

Chińczycy przymierzali się do swojej misji od wielu miesięcy. Rakieta Długi Marsz-5 została wystrzelona z prowincji Hajnan o godzinie 12.41 czasu lokalnego. Cała misja, oznaczona jako Tianwen-1 ma na celu umieszczenie na Marsie łazika badawczego, który będzie badał Czerwoną Planetę przez około 90 dni. Konstrukcja ma dolecieć do Marsa najpóźniej do lutego 2021 roku.

Reklama

Na Chińczyków czeka jednak wiele pułapek, chociażby tych, które są związane z prędkością lotu oraz jej zmniejszaniem, a także odpowiednim "złapaniu" grawitacji Marsa. Sonda Tianwen-1 będzie krążyła na orbicie Marsa przez nieco ponad dwa miesiące. Na jej pokładzie znajdują się przyrządy naukowe, które pozwolą na badanie atmosfery Marsa - szczególnie w poszukiwaniu oznak wody i lodu.

Poprzednia misja, którą Chińczycy chcieli wysłać na Marsa zakończyła się porażką - statek przenoszący sondę został zniszczony podczas opuszczania ziemskiej orbity.