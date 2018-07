Burze i zorza polarna z pokładu ISS

Niemiecki astronauta Alexander Gerst wykonał z pokładu ISS niesamowitą serię zdjęć prezentujących burze oraz zorzę polarną.

Zdjęcie Zorza polarna z pokładu ISS /materiały prasowe

Astronauta Alexander Gerst reprezentujący Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Niemcy dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 8 czerwca 2018 na pokładzie kapsuły Sojuz MS-09 wraz z Siergiejem Prokopiewem (Rosja, 1 lot) oraz Amerykanką Sereną Auñón-Chancellor (1 lot, NASA). Ta trójka kosmonautów pozostanie na ISS do 12/13 grudnia 2018. Gerst jest drugim po Franku de Winne dowódcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pochodzącym z Europy.

Jednym z zadań stale wykonywanych na ISS jest obserwacja naszej planety. Na Stacji zainstalowano już kilka instrumentów, które obserwują Ziemię. Przykładami są ASIM (The Atmosphere-Space Interactions Monitor), służący do badania wyładowań w wysokich warstwach atmosfery oraz ECOSTRESS (ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) przeznaczony do obserwacji ziemskiej roślinności. Ponadto, astronauci prowadzą obserwacje i wykonują fotografie Ziemi przy pomocy dostępnych aparatów.

Poniższe nagranie prezentuje 1675 zdjęć Ziemi wykonanych przez niemieckiego astronautę. Zdjęcia wykonano z częstotliwością dwóch na sekundę. Nagranie prezentuje burze oraz zorzę polarną.

Wideo Horizons mission time-lapse – Lightning flashes and aurora