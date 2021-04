"Bóg ognia" - Chiny zdradziły nazwę swojego marsjańskiego łazika

Chińczycy zdradzili, jak dokładnie będzie nazywał się ich nowy, marsjański łazik. Jego imię będzie oparte o starożytną, chińską mitologię.

Reklama

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Nowy chiński łazik marsjański będzie nazywał się Zhurong. To referencja do boga ognia ze starożytnej chińskiej mitologii. Nazwa ta dobrze koresponduje z istniejącą nazwą Tianwen-1, która w wolnym tłumaczeniu oznacza "pytanie do nieba". Chińska nazwa Marsa to z kolei Huoxing, czyli "planeta ognia".

Reklama

Zhurong to sześciokołowy łazik zasilany energią słoneczną, który CNSA opisała jako przypominający swoim wyglądem motyla. Zwycięska nazwa została wybrana spośród 10 kandydatów w drodze publicznego głosowania. Nazwanie pierwszego chińskiego łazika marsjańskiego imieniem boga ognia oznacza rozpalenie płomienia chińskiej eksploracji planetarnej - twierdzą przedstawiciele z Państwa Środka.

Misja Tianwen-1 z kolei wystartowała w lipcu 2020 roku i dotarła na orbitę Marsa w lutym 2021 roku. CNSA podejmie próbę dostarczenia łazika na powierzchnię planety w maju bieżącego roku. Docelowe miejsce lądowania znajduje się w Utopia Planitia - dużym obszarze równin na półkuli północnej.

W międzyczasie NASA cały czas świętuje sukcesy łazika Perseverance i helikoptera Ingenuity.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pierwsza jazda próbna łazika na Marsie AFP