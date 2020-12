Blue Origin testuje silnik, który zabierze astronautów na Księżyc

Firma Jeffa Bezosa przeprowadziła czwarty, udany cykl testów silnika odrzutowego, który zabierze w przyszłości astronautów na Księżyc. Test trwał około 20 sekund.

Zdjęcie Silnik BE-7 podczas testów /materiały prasowe

Blue Origin rozwija silnik BE-7. To on będzie napędzał pojazd, który zabierze astronautów NASA w kierunku Księżyca w 2024 roku. Na pokładzie statku znajdzie się także pierwsza kobieta w historii, która postawi stopę na naszym naturalnym satelicie.

Test silnika Blue Origin został przeprowadzony w Marshall Space Flight Center NASA w Alabamie. Cała konstrukcja to nic innego, jak turbomaszynowy silnik wykorzystujący wydajne paliwo oraz zoptymalizowany do wykonywania konkretnych manewrów w kosmosie. Oprócz płynnych manewrów, BE-7 jest w stanie także na bieżąco zmieniać ciąg, tym samym pozwalając na udane lądowanie. To także według Jeffa Bezosa idealna konstrukcja do tego, aby umieszczać duże ładunki na Księżycu.

Blue Origin jest częścią grupy firm, które zostały wybrane do budowy lądowników księżycowych dla NASA. Całość wchodzi w skład programu Artemis zakładającego ponowne umieszczenie astronautów na powierzchni Księżyca do 2024 roku.