Blue Origin opóźniła start rakiety New Glenn

Firma Blue Origin ogłosiła, iż dziewiczy lot rakiety New Glenn zostanie przesunięty na koniec 2022 roku. Powodem jest między innymi brak wygranego kontraktu z amerykańskimi Siłami Kosmicznymi.

Zdjęcie Rakieta New Glenn z opóźnieniem /materiały prasowe Jeff Bezos może teraz rozpocząć nową erę wyścigu kosmicznego

New Glenn to rakieta orbitalna wielokrotnego użytku, która jest rozwijana przez firmę Blue Origin - nad tą technologią firma Jeffa Bezosa pracowała od lat. New Glenn może pochwalić się możliwością startu i lądowania praktycznie we wszystkich warunkach pogodowych oraz dwukrotnie większą ilością miejsca na ładunek cargo, w porównaniu do konkurencji.

Blue Origin twierdzi, iż zbudowało rakietę wielokrotnego użytku, aby obsłużyć co najmniej 25 lotów. Nowy harmonogram New Glenn zakłada jednak start dopiero w czwartym kwartale 2022 roku. Sprawa związana jest z problemami z kontraktem z Siłami Kosmicznymi Stanów Zjednoczonych.

Oprócz klientów komercyjnych, Blue Origin twierdzi, iż będzie w stanie wynosić na orbitę ładunki w ramach kontraktów NSLL z rządem Stanów Zjednoczonych.

Niestety na pierwszy start trzeba będzie jeszcze długo poczekać. A konkurencja w postaci SpaceX nie śpi.

