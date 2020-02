Bliskie przeloty 2020 BA15, 2020 BZ13, 2020 CA i 2020 BT140

Pomiędzy 27 stycznia a 3 lutego w pobliżu Ziemi przemknęły cztery meteoroidy o oznaczeniach 2020 BA15, 2020 BZ13, 2020 CA i 2020 BT14.

Zdjęcie Bliskie przeloty 2020 BA15, 2020 BZ13, 2020 CA i 2020 BT14 /Kosmonauta

Meteoroid o oznaczeniu 2020 BA15 zbliżył się do Ziemi 28 stycznia, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 19:00 CET. W tym momencie 2020 BA15 znalazł się w odległości około 377 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,98 średniego dystansu do Księżyca. 2020 BA15 ma szacowaną średnicę około 8 metrów.

Meteoroid o oznaczeniu 2020 BZ13 zbliżył się do Ziemi 29 stycznia, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 02:20 CET. W tym momencie 2020 BZ13 znalazł się w odległości około 108 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,28 średniego dystansu do Księżyca. 2020 BZ13 ma szacowaną średnicę około 3 metrów.



Meteoroid o oznaczeniu 2020 CA zbliżył się do Ziemi 2 lutego, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 17:00 CET. W tym momencie 2020 CA znalazł się w odległości około 219 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,57 średniego dystansu do Księżyca. 2020 CA ma szacowaną średnicę około 5 metrów.



Meteoroid o oznaczeniu 2020 BT14 zbliżył się do Ziemi 3 lutego, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 09:20 CET. W tym momencie 2020 BT14 znalazł się w odległości około 188 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,49 średniego dystansu do Księżyca. 2020 BT14 ma szacowaną średnicę około 9 metrów.



Jest to szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty (wykryty) bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2020 roku. Z roku na rok ilość odkryć rośnie: w 2019 roku odkryć było 80, w 2018 roku odkryć było ich 73, w 2017 roku - 53, w 2016 roku - 45, w 2015 roku - 24, zaś w 2014 roku - 31. W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, rzędu zaledwie kilku metrów średnicy - co jeszcze pięć lat temu było bardzo rzadkie.

Liczba odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują" niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.