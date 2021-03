Bliski przelot planetoidy 2021 FH obok Ziemi

23 marca nastąpi bliski przelot planetoidy 2021 FH. Obiekt przemknie w odległości około 234 tysięcy kilometrów. P​rzelot 2021 FH to trzydziesty pierwszy (wykryty) przelot małego obiektu w 2021 roku.

Planetoida o oznaczeniu 2021 FH zbliży się do Ziemi 23 marca na minimalną odległość około 234 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,61 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpi 23 marca około 19:00 CET. Średnica 2021 FH szacowana jest na około 17 metrów.

W ostatnich latach ilość odkryć znacznie wzrosła:

w 2020 roku odkryć było 108,

w 2019 roku - 80,

w 2018 roku - 73,

w 2017 roku - 53,

w 2016 roku - 45,

w 2015 roku - 24,

w 2014 roku - 31.

W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, o średnicy zaledwie kilku metrów - co jeszcze pięć-sześć lat temu było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują" niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.