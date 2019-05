Dwudziestego ósmego maja nastąpił bliski przelot planetoidy 2019 KT. Obiekt minął Ziemię w odległości ok. 327 tysięcy kilometrów.

Zdjęcie Przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem często naruszają małe planetoidy / Fot. K. Kanawka /Kosmonauta

Moment przelotu planetoidy 2019 KT nastąpił 28 maja z maksymalnym zbliżeniem około godziny 05:50 CEST. W tym momencie obiekt znalazł się w odległości około 327 tysięcy kilometrów od Ziemi. Odpowiada to 0,85 średniego dystansu do Księżyca. 2019 JH7 ma szacowaną średnicę około 18 metrów - podobnie jak bolid czelabiński.

Jest to 26 bliski (wykryty) przelot planetoidy lub meteoroidu w 2019 roku. W 2018 roku wykryć bliskich przelotów było przynajmniej 73. Rok wcześniej takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 było ich 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują" niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.



Zeszły rok obfitował w bliskie przeloty większych planetoid obok Ziemi. Pierwszym bliskim przelotem w 2018 roku było zbliżenie dużej planetoidy 2018 AH. Ten obiekt ma średnicę około stu metrów, a jego wykrycie nastąpiło dopiero po przelocie obok Ziemi. Z kolei 15 kwietnia 2018 doszło do przelotu planetoidy 2018 GE3 o średnicy około 70 metrów. Miesiąc później, 15 maja 2018 również doszło do bliskiego przelotu planetoidy 2010 WC9 o średnicy około 70 metrów. Na początku czerwca 2018 doszło do wykrycia meteoroidu 2018 LA, który zaledwie kilka godzin później wszedł w atmosferę.

