Bliski przelot 2019 WJ40

Ostatniego dnia listopada w pobliżu Ziemi przemknęła planetoida o oznaczeniu 2019 WJ4. Obiekt znalazł się w minimalnej odległości ok. 327 tysięcy kilometrów od naszej planety.

Zdjęcie Przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem często naruszają małe planetoidy / Fot. - K. Kanawka, kosmonauta.net /Kosmonauta

Planetoida o oznaczeniu 2019WJ4 zbliżyła się do Ziemi 30 listopada, z maksymalnym zbliżeniem około godziny 21:00 CET. W tym momencie 2019 WJ4 znalazła się w odległości około 327 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,85 średniego dystansu do Księżyca. Planetoida 2019 WJ4 ma szacowaną średnicę około 11 metrów.

Jest to 75 bliski (wykryty) przelot planetoidy lub meteoroidu w 2019 roku. W 2018 roku wykryć bliskich przelotów było przynajmniej 73. Rok wcześniej takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 było ich 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują" niebo.

Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.

(HT)