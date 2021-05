Astronauci szkolą się w specjalnym bazach na Hawajach

Baza księżycowa HI-SEAS na Hawajach to specjalnie zaprojektowany obiekt, w którym przyszli astronauci trenują przed eksploracją kosmosu. Szkolenia są bezpośrednio powiązane z planowanymi misjami na Księżyc i Marsa.

Zdjęcie HI-SEAS /materiały prasowe

Po niedawno uzgodnionym partnerstwie pomiędzy agencją kosmiczną NASA, a firmą Elona Muska SpaceX, pogoń za kosmosem nabrała tempa. Dowodem na to niech będzie specjalnie przygotowana baza księżycowa HI-SEAS położona wysoko na wulkanie Mauna Loa (Hawaje). Będąca ściśle powiązaną z zapoczątkowanym w 2012 roku programem badawczym Uniwersytetu Hawajskiego baza jest główną siedzibą szkoleniową dla przyszłych astronautów.

Habitat ma formę kopuły o powierzchni 110 metrów kwadratowych i składa się z pomieszczenia mieszkalnego, laboratorium oraz kompleksu wypoczynkowo-sportowego. Ośrodek jest jednym z najbardziej zaawansowanych obiektów szkoleniowych tego typu.

Zdjęcie HI-SEAS / materiały prasowe

Trwający długie miesiące trening obejmuje m.in. badanie flory oraz mikrofauny skał lawowych. Wszystkie próbki są pobierane w określonych warunkach z zachowaniem pełnej symulacji. Uczestniczy wychodzą na zewnątrz tylko w celu wykonywania eksperymentów, a jakiekolwiek wizyty poza bazą wymagają ubrania skafandrów kosmicznych, przystosowanych do użytku na Księżycu lub Marsie. Co ciekawe - cała załoga ma ograniczony dostęp do internetu oraz łączności, co ma symulować opóźnienia w komunikacji.

Załogi przebywające w bazie HI-SEAS są ustanowione zgodnie z zasadami hierarchii obowiązującymi podczas prawdziwej misji. Składają się zatem z dowódcy, oficera operacyjnego, inżyniera i oficera komunikacji. Resztę osób stanowią specjaliści oraz naukowcy odpowiadający za dane eksperymenty.