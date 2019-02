A10bMLz – nietypowy śmieć kosmiczny

Wokół Ziemi po bardzo wydłużonej orbicie krąży nietypowy śmieć kosmiczny. Obiekt A10bMLz ma bardzo dużą powierzchnię i małą masę.

Zdjęcie Obiekt A10bMLz (zaznaczony pośrodku tego obrazu) /materiały prasowe

Obiekt A10bMLz został po raz pierwszy zaobserwowany 25 stycznia przez teleskop ATLAS-HKO na Hawajach. Ten śmieć kosmiczny krąży wokół naszej planety po bardzo nietypowej eliptycznej orbicie: perygeum to 600 km, a apogeum to aż 540 tysięcy kilometrów – 1,4 raza średni dystans do Księżyca. Co więcej, nachylenie orbity A10bMLz to aż 121 stopni – jest to "wsteczna" orbita wokół Ziemi.

Zachowanie A10bMLz sugeruje, że stosunek powierzchni do masy to aż 35 m²/kg. Całkowita masa A10bML wynosi prawdopodobnie mniej niż 1 kg, ale średnica obiektu jest szacowana na kilka metrów. Obiekt został ochrzczony nieoficjalną nazwą "pustego worka na śmieci". Prawdopodobnie jest to kawałek folii metalicznej będącej częścią osłony termicznej rakiety lub pojazdu kosmicznego. Co więcej, stosunek powierzchni do masy oznacza, że efekt promieniowania słonecznego ma duży wpływ na orbitę A10bMLz, która doświadcza dużych i nieregularnych zmian.

Jak na razie nie wiadomo, która rakieta była źródłem "worka na śmieci". Jest dość prawdopodobne, że materiał pochodzi z górnego stopnia rakiety, która wyniosła satelitę na orbitę geostacjonarną transferową (GTO). Każdego roku odbywa się przynajmniej kilkanaście takich startów, a duża część górnych stopni pozostaje – przynajmniej przez pewien czas – po zakończonej pracy na orbitach GTO. Jest także możliwe, że źródłem była jedna z rakiet, która wyniosła sondę międzyplanetarną.

Wideo A10bMLz - "empty trash bag"

Obiekty podobne do A10bMLz wykrywano już wcześniej, jednak zwykle krążyły one po niskich orbitach okołoziemskich (LEO). A10bMLz krąży natomiast po bardzo eliptycznej orbicie i zwykle wykrywanie takich obiektów, z dala od Ziemi, było problematyczne z uwagi na niską jasność. W ostatnich latach obserwujemy jednak wyraźny rozwój technik detekcji słabych obiektów. Jest więc możliwe, że niebawem częściej będziemy odkrywać obiekty podobne do A10bMLz.