82-letnia Wally Funk poleci z Jeffem Bezosem w suborbitalny lot

Kolejną osobą, która poleci w pierwszy suborbitalny lot turystyczny statku kosmicznego New Shepard będzie 82-letnia Wally Funk. Kim jest ta kobieta i dlaczego została wybrana przez Jeffa Bezosa?

Zdjęcie Wally Funk w latach 60. / materiały prasowe

Wally Funk była jedną z kobiet uczestniczących w programie Merkury 13. W latach 60. przeprowadzono na niej i jej koleżankach szereg testów, które miały uwodnić, że ich ciało oraz umysł poradzi sobie z podróżą w kosmos. Panie przeszły testy pozytywnie, ale NASA nie wzięła ich pod uwagę. Wtedy astronautami mogli zostać jedynie piloci z doświadczeniem w testach maszyn z silnikami odrzutowymi, a kobiety nie były dopuszczone do takich przedsięwzięć przez amerykańskie lotnictwo.



"Nikt nie czekał na to tak długo" - podsumował Bezos.



Zaplanowany na 20 lipca pierwszy lot New Shepard będzie ważnym wydarzeniem w rozwoju turystycznych lotów kosmicznych. W podróży weźmie udział założyciel Amazona Jeff Bezos oraz jego brat Mark, a także osoba, która wylicytowała bilet za 28 mln dolarów.

New Shepard wzniesie się ok. 100 km nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości.



Zdjęcie Bezos i Wally Funk, która poleci z nim na suborbitę / materiał zewnętrzny

W 2018 r. Reuters informował, że Blue Orgin planuje sprzedawać bilety na kosmiczną podróż za co najmniej 200 tys. dolarów. O podobnej cenie mówili przedstawiciele Virgin Atlantic. Według banku UBS, rynek komercyjnych podróży w kosmos osiągnie do 2030 r. wartość 3 mld dolarów rocznie. Blue Orgin, Virgin Atlantic oraz firma Muska SpaceX rozważają także używanie swoich pojazdów do szybkich podróży między odległymi miastami na Ziemi.



