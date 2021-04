60 lat temu z terenu Kazachstanu w Związku Sowieckim wystrzelono statek kosmiczny "Wostok 1" z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie - był to pierwszy lot człowieka w kosmos, trwał 108 minut. Aby upamiętnić tę chwilę, z kosmodromu w Bajkonurze już w piątek wystartował Sojuz MS-18.

Zdjęcie Start "Wostok 1" - 12 kwietnia, godzina 6.07 czasu moskiewskiego /AFP

Sojuz MS-18 dotarł do ISS w niedzielę, wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jest to druga misja kosmiczna inżyniera pokładowego Vande Hei i trzecia Nowickiego - dowódcy Sojuza. Dla inżyniera pokładowego Dubrowa jest to pierwsza misja.



Załoga będzie podczas niej pracować nad setkami eksperymentów z zakresu biologii, biotechnologii, nauk fizycznych i nauk o Ziemi - wskazuje agencja APNa ISS amerykańsko-rosyjska trójka dołączy do Kathleen Rubins, Michaela Hopkinsa, Victora Glovera i Shannon Walker z NASA, Rosjan Siergieja Ryżykowa i Siergieja Kud-Swierczkowa oraz japońskiego astronauty Soichi Noguchiego.

60. lat od lotu Gagarina



Start i data dotarcia do ISS nie był przypadkowy - całość przypadłą w 60. rocznicą pierwszego lotu człowieka w kosmos, radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina, i 40. rocznicą pierwszego startu promu kosmicznego NASA. Pamiętny lot odbył się 12 kwietnia 1961 roku. Statek kosmicznym "Wostok 1" dokonał jednokrotnego (niepełnego) okrążenia orbity satelitarnej Ziemi w ciągu 1 godziny 48 minut.

Zdjęcie Zdjęcie Gagarina na pokładzie "Wostok 1" / AFP

Rakieta wystartowała o 6:07 czasu moskiewskiego O 6.17 "Wostok 1" wszedł na orbitę. Dokładnie o godzinie 10.00 Radio Moskwa podało informację, że radziecki kosmonauta Jurij Gagarin został nie tylko pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej, ale także pierwszym, który okrążył Ziemię.



O godzinie 7.25 "Wostok 1" ponownie zaczął wchodzić w atmosferę. Niestety, na skutek usterki odłączenie kapsuły od statku nie powiodło się, gdyż obie części były połączone nieznanym przewodem. Spalił się on dziesięć minut później w atmosferze, dzięki czemu człon napędowy ostatecznie oddzielił się od kapsuły. Na wysokości około 7 km Gagarin katapultował się ze statku i bezpiecznie wylądował na spadochronie o godzinie 7.55.

