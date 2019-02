2014 MU69 w najwyższej rozdzielczości

Sonda New Horizons przesłała na Ziemię zdjęcia planetoidy 2014 MU69, z których udało się stworzyć obraz w rozdzielczości 33 metrów na piksel. Jest to najwyższa spodziewana rozdzielczość z tego przelotu.

Zdjęcie Obraz 2014 MU69 o najwyższej rozdzielczości, wykonany na kilka minut przed największym zbliżeniem podczas tego przelotu /NASA

Maksymalne zbliżenie sondy New Horizons (NH) do 2014 MU69 nastąpiło 1 stycznia 2019 około 06:33 CET. Minimalny planowany dystans do planetoidy wynosił 3500 km. Dla porównania – sonda przeleciała ponad Plutonem w odległości około 12500 km.

Przez kolejne tygodnie sonda NH przesyłała na Ziemię obrazy 2014 MU69. Początkowo wydawało się, że ten obiekt składa się z dwóch kulistych części. Nowe dane z przelotu, które NH przesłała do 10 lutego, zaprezentowały odmienny i dość zaskakujący kształt planetoidy. Analiza dostępnych danych wskazuje, że kształt 2014 MU69 jest dość płaski. Co więcej, istnieje także pewna dysproporcja pomiędzy dwiema składowymi planetoidy – jedna z części jest bardziej płaska od drugiej.

Następnie, do 22 lutego sonda NH przesłała serię zdjęć 2014 MU69 wykonanych podczas największego zbliżenia. Zdjęcia mają rozdzielczość rzędu kilkudziesięciu metrów na piksel i zostały wykonane na kilka minut przed momentem największego zbliżenia. Zdjęcia pozwoliły na stworzeni obrazu o największej rozdzielczości 2014 MU69. Obraz, zaprezentowany w tym artykule, ma rozdzielczość około 33 metrów na piksel.

Zdjęcie Model kształtu 2014 MU69 – niebieską przerywaną linią zaznaczono niepewność kształtu zacienionych obszarów / NASA

Na uzyskanym obrazie można zobaczyć kilka dobrze zdefiniowanych kraterów na powierzchni 2014 MU69. Są one stosunkowo małe. Obie składowe 2014 MU69 mają jaśniejsze i ciemniejsze obszary. Najjaśniejszym obszarem jest region “szyjki” pomiędzy dwiema częściami 2014 MU69. Oprócz tego można zobaczyć kilka podobnych jaśniejszych i dość wąskich obszarów, co sugeruje, że ta planetoida powstała wskutek łączenia się ze sobą mniejszych obiektów.

Kąt pomiędzy Słońcem, 2014 MU69 a sondą NH wynosi 33 stopnie. Dzięki temu zauważalny jest cień u “górnej” (na obrazie) części planetoidy, co pozwoli później na wyznaczenie względnych wysokości poszczególnych obszarów na 2014 MU69.

Niewątpliwie dane z przelotu obok 2014 MU69 będą teraz szczegółowo badane przez wiele grup naukowców z całego świata – były to pierwsze bliskie badania obiektu z Pasa Kuipera. Co ciekawe, już teraz podnoszą się głosy, które sugerują m.in. pewne podobieństwo do innych małych obiektów Układu Słonecznego – np. komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko.