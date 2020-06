Wokół Marsa odkryto zjawisko wcześniej obserwowane tylko na Ziemi. Zieloną poświatę powoduje tlen a atmosferze - na naszej planecie powstaje podczas zorzy polarnych. A na Marsie?

Zdjęcie Zielona poświata wokół Marsa została dostrzeżona po raz pierwszy w historii /materiały prasowe

Zielona poświata wokół Czerwonej Planety została odkryta przez sondę ExoMars, a dokładniej Trace Gas Orbiter. Naukowcy twierdzą, że atmosfera Ziemi i marsa będą nieprzerwanie świecić na zielono - zarówno w dzień, jak i w nocy - ze względu na oddziaływanie promieni słonecznych z obecnymi w nich cząsteczkami.



W nocy poświata pojawia się jako częściowo zepsute cząsteczki. W ciągu dnia poświata powstaje, gdy promienie słoneczne bezpośrednio wzbudzają atomy tlenu i azotu w atmosferze. Dostrzeżenie zielonej poświaty może być trudne, ponieważ na większości planet jest ona bardzo słaba.



Sonda ExoMars wykryła zieloną poświatę wokół Czerwonej Planety po raz pierwszy, odkąd zaczęła wokół niej krążyć w 2016 r. Naukowcy przewidywali jej istnienie od ponad 40 lat, ale dopiero teraz to potwierdzono.



W ostatnich miesiącach zmieniono podejście i kąt obserwacji powierzchni planety. Po przeanalizowaniu wszystkich obrazów uchwyconych przez sondę odnotowano zielony blask tlenu - był on najsilniejszy na wysokości ok. 80 km i zmieniał się w zależności od odległości między Marsem a Słońcem.