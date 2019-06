Zbliża się do nas niezwykła galaktyka?

​Nowe zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a przedstawia Messiera 90, galaktykę spiralną oddaloną od nas o 60 mln lat świetlnych. Ale najnowsze szacunki wskazują, że jest ona coraz bliżej Drogi Mlecznej.

Zdjęcie ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al. /materiały prasowe

Chociaż samo zdjęcie zapiera dech w piersi, jeszcze bardziej fascynujące są informacje, które pozyskano podczas jego wykonywania. Messier 90 jest jedną z niewielu galaktyk zmierzających w kierunku Drogi Mlecznej.

Reklama

W widmie światła widzialnego krótsze długości fal są obserwowane jako niebieskie. Ponieważ światło jest skompresowane z naszej perspektywy, Messier 90 prezentuje przesunięcie ku fioletowi, co sugeruje, że galaktyka się do nas zbliża. Jak to możliwe?



Prawie wszystkie inne obserwowane galaktyki, oddalają się od Drogi Mlecznej - zgodnie z postępującym rozszerzaniem się wszechświata. Widzimy ich światło rozciągnięte ku czerwieni widma światła widzialnego (tzw. przesunięcie ku czerwieni). Messier 90 to część Gromady w Pannie, grupy ponad 1200 galaktyk. Przesunięcie ku fioletowi jest prawdopodobnie spowodowane ogromną masą gromady, która przyspiesza galaktyki wewnętrze do dużych prędkości i wysyła je w nietypowych kierunkach.



Sama Gromada w Pannie oddala się od Drogi Mlecznej, ale niektóre galaktyki - w tym Messier 90 - poruszają się szybciej niż gromada jako całość. Z perspektywy Ziemi Messier 90 porusza się w naszym kierunku, nawet jeżeli cała gromada mknie w drugą stronę.