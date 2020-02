Żarłoczna gwiazda na spektakularnym zdjęciu

We wszechświecie zachodzi wiele form gwiezdnych interakcji. Teraz interferometr ALMA zrobił spektakularne zdjęcie jednej z nich.

Zdjęcie Układ podwójny HD101584 /materiały prasowe

Na niezwykłym zdjęciu widać układ gwiezdny HD101584, w którym doszło do dramatycznego zderzenia gwiazd. Jedna z gwiazd w układzie podwójnym stała się czerwonym olbrzymem (taki los czeka Słońce), zaczęła puchnąć, stając się większą i jednocześnie mniej gęstą.



Gwiazdy mogą istnieć jako czerwone olbrzymy przez długi czas. Powoli racą materiał i ostatecznie pozostawiają po sobie odsłonięte jądro, które nazywamy białym karłem. Taki los nie spotkał jednak czerwonego olbrzyma w układzie HD101584. Powiększając swoje rozmiary, w końcu pochłonął drugą gwiazdę. Ta interakcja doprowadziła do uwolnienia dużych ilości materiału.



- Układ gwiezdny HD101584 jest wyjątkowy, gdyż proces śmierci, który tu obserwowaliśmy zakończył się dramatycznie i przedwcześnie. Tak właśnie należy określić pochłonięcie gwiazdy towarzyszącej przez czerwonego olbrzyma - powiedział Hans Olofsson z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers.



To właśnie pochłonięcie mniejszej gwiazdy i uwolnienie wysokoenergetycznego strumienia gazu, zapewnia zapierającą dech w piersi kompozycję na załączonym zdjęciu. Ale nie tylko o to chodzi. Obserwacje przeprowadzone przez astronomów dają unikalny wygląd w ostateczne losy czerwonych olbrzymów.