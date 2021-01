Zaobserwowano spektakularny rozbłysk z niezwykłej gwiazdy

​Astronomowie z Chin i Francji odkryli spektakularną superflarę wyemitowaną przez ultrachłodną gwiazdę znaną jako SDSS J013333.08+003223.

Zdjęcie Superflara GWAC 181229A /materiały prasowe

Nowo odnotowane zdarzenie - nazwane GWAC 181229A - wydaje się być jedną z najsilniejszych flar odnotowanych w historii astronomii.

Ultrachłodne karły to gwiazdy klasy spektralnej M o efektywnych temperaturach poniżej 2700 K i masach nie przekraczających 0,3 masy promieniowania słonecznego. Na ogół wykazują słabą emisję z zakresu promieniowania rentgenowskiego. Wykrywanie flar ultrachłodnych karłów i ich szczegółowe badanie jest niezbędne do lepszego zrozumienia pochodzeń tych gwiazd.



W wykrywaniu nowych rozbłysków ultrachłodnych karłów jest obserwatorium Xinglong prowadzone przez Li-Ping Xina z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Chinach. Teraz dostrzeżono nową superflarę wyemitowaną przez gwiazdę SDSS J013333.08+003223 oddaloną od nas o ok. 471 lat świetlnych. Zdarzenie GWAC 181229A jest silniejsze niż typowe rozbłyski obserwowane na ultrachłodnych karłach.



Według naukowców, superflara miała energię między 55,6 a 92,5 decyliona ergów - to jeden z najpotężniejszych rozbłysków uchwyconych w historii. Całkowity czas jego trwania oszacowano na ok. 14,465 sekund.



Ta obserwacja może być kluczowa dla dalszych postępów w astronomii i zrozumienia roli ultrachłodnych karłów w ewolucji Wszechświata.