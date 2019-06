Najpotężniejsze zjawiska magnetyczne wytwarzane przez Słońce to koronalne wyrzuty masy. Podczas ich trwania są uwalniane ogromne ilości plazmy widoczne pod postacią wiatru słonecznego. Teraz po raz pierwszy zaobserwowano koronalny wyrzut masy z innej gwiazdy.

Zdjęcie Wizja artystyczna HR 9024 /materiały prasowe

Włosko-amerykański zespół naukowców wykorzystał obserwatorium rentgenowskie Chandra do oglądania HR 9024, gwiazdy oddalonej od Ziemi o 450 lat świetlnych. Zaobserwowano błyski rentgenowskie związane z emisją gigantycznych pęcherzy plazmy. Koronalny wyrzut masy był na tyle silny, że wyrzucił w przestrzeń 1,2 milionów miliardów ton plazmy, czyli 10 000 razy więcej niż kiedykolwiek Słońce.



Obserwacje przeprowadzone przez astronomów potwierdziły wcześniejsze przewidywania dotyczące rozbłysków innych gwiazd. Odnotowano wyjątkowo gorącą plazmę o temperaturze 10-25 mln stopni Celsjusza, która się wznosiła i opadała.



Coś, czego uczeni się nie spodziewali to prędkość wyrzuconej plazmy. Poruszała się ona z prędkością 100-400 km/s, a być może i jeszcze większą. Te różnice mogą wskazywać, że pole magnetyczne HR 9024 nie jest tak silne, jak się nam do tej pory wydawało.



HR 9024 to gwiazda typu widmowego G, prawie 3 razy większa od Słońca i 843 razy masywniejsza. Astronomowie uważają HR 9024 za reprezentatywny przykład tej klasy obiektów.