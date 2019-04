Teleskop Kosmiczny TESS odkrył kometę krążącą wokół Beta Pictoris, gwiazdy w gwiazdozbiorze Malarza. To jedna z pierwszych obserwacji tego typu.

Zdjęcie Wizja artystyczna komety krążącej wokół Beta Pictoris /materiały prasowe

Komety zostały po raz pierwszy wykryte wokół Beta Pictoris w 1984 r. Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku pod kierownictwem prof. Konstanze Zwintza opisali wykrycie konkretnego obiektu, obserwując jego zanikanie i rozświetlanie. Wzór dokładnie pasuje do modelu przewidzianego z 1999 r.



Do tej pory zespół Zwintza nie był w stanie określić orbity tej komety, ale prawdopodobnie znajduje się ona na wysoce ekscentrycznej orbicie, nie większej niż trzykrotna odległość między Ziemią a Słońcem. Ogon komety jest prawdopodobnie dość mały, a większość materii skupia się w pobliżu rdzenia.



Istnieje powód, aby sądzić, że Beta Pictoris ma mnóstwo komet. Podczas obserwacji gwiazdy wykryto charakterystyczny sygnał widmowy tlenku węgla, których pochodzi prawdopodobnie ze zderzenia komet.



Beta Pictoris znajduje się w odległości 63 lat świetlnych od Słońca. Gwiazdę otacza dysk pyłowy i krąży wokół niej co najmniej jedna planeta. Gwiazda Beta Pictoris ma masę równą 1,7 masy Słońca. Jest to młoda gwiazda, licząca od 8 do 20 mln lat.