Wykryto azot w marsjańskim meteorycie

​Nowe spojrzenie na meteoryt marsjański liczący 4 mld lat ujawniło w nim związki organiczne zawierające azot. To pierwsze dowody na obecność tego typu pierwiastka na Czerwonej Planecie.

Zdjęcie Fragment meteorytu ALH84001 /materiały prasowe

Azot jest niezbędny dla wszystkich znanych form życia, choć nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że ten w marsjańskim meteorycie jest efektem aktywności biologicznej. Naukowcy sugerują, że Mars kiedyś był planetą podobną do wczesnej Ziemi i panowały tam warunki nadające się do podtrzymania życia.

Reklama

- Na początku historii Układu Słonecznego, Mars był prawdopodobnie zalany znacznymi ilościami materii organicznej, np. węgla pochodzącego z meteorytów, komet i cząstek pyłu. Niektóre z nich mogły się rozpuścić w solance i zostać zamknięte w węglanach - powiedział Atsuku Kobayashi z Tokijskiego Instytutu Technologicznego.



Uczeni nie mają pewności, w jaki sposób te organiczne związki azotu mogły powstać. Wiele wskazuje, że Mars był kiedyś podobny do Ziemi i miał swój własny cykl azotowy.



Meteoryt ALH84001 został wysłany z Marsa ok. 16 mln lat temu. Znaleziono go na Antarktydzie w 1984 r. Zawiera on węglany, które pochodzą z jakiegoś rodzaju słonej marsjańskiej cieczy sprzed 4 mld lat.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Wielu naukowców miało nadzieję, że w meteorycie są zamknięte bakterie, ale nie stwierdzono ich obecności. Istnieją też inne niebiologiczne źródła azotu w meteorycie.