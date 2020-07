W ciągu ostatnich kilku dekad astronomowie potwierdzili istnienie ponad 4000 egzoplanet. Wiele odkrytych globów ma podobny rozmiar do Ziemi i warunki pozwalające podtrzymaniu życia. Do tych warunków zaliczamy aktywność wulkaniczną lub hydrotermalną, czyli coś, co mogło pomóc w narodzinach życia na Ziemi.

Zdjęcie Planet podobnych do Ziemi jest więcej niż nam się wydawało /123RF/PICSEL

Naukowcy przyjrzeli się 53 egzoplanetom o rozmiarach najbardziej zbliżonych do Ziemi. Kryterium była masa maksymalnie 8 razy większa od naszej planety i promień dwukrotnie większy od Ziemi. Uczeni podjęli się modelowania, jak aktywne geologicznie mogą być te światy. Okazało się, że wszystkie z przeanalizowanych światów prawdopodobnie miały aktywność wulkaniczną, a ok. 1/4 to "wodne światy", z oceanami ukrytymi pod lodową skorupą.



Znaleziono intrygujący związek między potencjalnymi właściwościami niektórych planet a lodowymi księżycami w Układzie Słonecznym, takimi jak Europa (księżyc Jowisza) czy Enceladus (księżyc Saturna). Oba obiekty są uważane za wodne światy i według wielu uczonych - może istnieć na nich życie. Jeżeli istnieją egzoplanety, które mają zewnętrzne warstwy lodu, głębokie oceany i gejzery, takie jak te księżyce, również one mogą być kandydatami na podtrzymanie życia.



- Jeśli widzimy, że gęstość planety jest mniejsza niż na Ziemi, oznacza to, że może tam być więcej wody niż skał i żelaza. A jeśli temperatura planety pozwala na płynną wodę, masz oceaniczny świat. Ale jeśli temperatura powierzchni planety jest mniejsza niż 0°C, gdzie woda jest zamarznięta, mamy lodowy świat oceanu, a gęstość tych planet jest jeszcze niższa - powiedziała Lynnae Quick, planetolog z NASA.



Zespół rozpoczął od podstawowych rozważań dotyczących masy, objętości i odległości od gwiazdy macierzystej oraz obecności innych światów, aby oszacować, ile ciepła wewnętrznego powinny mieć te planety. Modele sugerują, że wszystkie wspomniane światy mają wystarczającą ilość energii, aby mieć złożone cechy geologiczne, takie jak wulkany lub źródła hydrotermalne na dnie oceanów wodnych.



Mimo iż egzoplanety mogą nie wyglądać na gościnne, nie powinny być pomijane pod kątem potencjalnego istnienia życia na nich.