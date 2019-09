Wszechświat jest młodszy niż nam się wydawało?

Nowe obliczenia wskazują, że wszechświat może liczyć 11,4 mld lat. To znacznie mniej niż akceptowany do tej pory wiek 13,7 mld lat.

Zdjęcie Wiek wszechświata wciąż pozostaje tajemnicą /123RF/PICSEL

Nowe szacunki sugerują, że wszechświat może być o kilka miliardów lat młodszy niż do tej pory uważano. Jak to możliwe? Czy przeprowadzane do tej pory obliczenia były niewłaściwe?



Ogromne wahania w szacunkach naukowców - nawet te z nowych eksperymentów - odzwierciedlają różne podejścia do trudnego problemu polegającego na ustalaniu prawdziwego wieku wszechświata.



- Mamy dużą niepewność co do ruchu gwiazd w galaktyce - powiedziała Inh Jee z Instytutu Maksa Plancka w Niemczech.



Astronomowie szacują wiek wszechświata wykorzystując ruch gwiazd do pomiaru prędkości jego rozszerzania. Jeżeli wszechświat rozszerza się szybciej, oznacza to, że szybciej osiągnął swój obecny rozmiar, a zatem musi być młodszy. Szybkość ekspansji zwana stałą Hubble'a jest jedną z najważniejszych liczb w kosmologii. Większa stała Hubble'a zapewnia szybszy ruch i młodszy wszechświat.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Ogólnie przyjęty wiek wszechświata wynosi 13,7 mld lat - na podstawie stałej Hubble'a wynoszącej 70. Zespół Jee wykorzystał stałą Hubble'a wynoszącą 82,4, która sugeruje, że wiek wszechświata to zaledwie 11,4 mld lat.



Astronomowie z niemieckiego instytutu wykorzystali metodę zwaną soczewkowaniem grawitacyjnym, która wykorzystuje zmieniające się jasności odległych obiektów. Ale to tylko jedna z możliwych metod obliczania wieku wszechświata.



W 2013 r. europejscy naukowcy przyjrzeli się resztkom promieniowania pozostałego po Wielkim Wybuchu i stwierdzili, że stała Hubble'a wynosi 67. Z drugiej strony Adam Riess, astrofizyk i zdobywca Nagrody Nobla, użył teleskopu NASA do uzyskania stałej Hubble'a na poziomie 74.



Zespół Jee użył tylko dwóch soczewek grawitacyjnych, więc margines błędu może być tak naprawę spory. Konieczne są dalsze badania.