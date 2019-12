Woda nie tak powszechna na egzoplanetach jak uważaliśmy

Najnowsze badania wskazują, że woda jest powszechna na dużych egzoplanetach, ale rzadsza niż przewidują to modele planetarne.

Zdjęcie Wizja artystyczna gorącego superjowisza /materiały prasowe

Woda wydaje się być kluczowym elementem do podtrzymania życia - przynajmniej takiego, jakie znamy. Substancja ta może występować powszechnie we wszechświecie, choć jej detekcje są niezwykle trudne.



Naukowcy przyjrzeli się składowi atmosferycznemu 19 egzoplanet o wielkości od minineptuna (10 razy większych od Ziemi) do superjowisza (600 razy większych od naszej planety). Para wodna została wykryta w 14 spośród przebadanych egzoplanet, ale było jej znacznie mniej niż oczekiwano. Dla porównania - obecność pierwiastków takich jak potas lub sód na sześciu egzoplanetach była zgodna z oczekiwaniami.



- Widzimy pierwsze oznaki wzorców chemicznych na planetach pozasłonecznych i widzimy, jak różnorodne mogą one być pod względem składu chemicznego - powiedział dr Nikku Madhusudhan z Uniwersytetu w Cambridge.



Dr Madhusudhan był w zespole, który po raz pierwszy dokonał pomiaru pary wodnej na gigantycznej egzoplanecie pięć lat temu. Od tego czasu naukowcy zdobywają coraz więcej danych na temat ich właściwości. Według najnowszych odkryć nie można zakładać, że pierwiastki chemiczne są powszechne na planetach zgodnie z ustalonymi modelami.



W Układzie Słonecznym gazowe olbrzymy mają o wiele więcej węgla niż Słońce, najprawdopodobniej dlatego, że lód i skały odgrywały ważną rolę w ich powstawaniu. Do tej pory uważano, że podobnie może być z gazowymi olbrzymami występującymi poza naszym układem planetarnym, ale najnowsze badania wskazują, że cale tak być nie musi.



Teraz astronomowie planują przyjrzeć się większej liczbie egzoplanet, aby sprawdzić czy ten niedobór wody jest powszechny, czy nie.