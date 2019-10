Naukowcy wciąż odkrywają tajemnicę komety 2I/Borisov. Najnowsze obserwacje wykazały obecność wody na tym fascynującym obiekcie.

Zdjęcie Kometa 2I/Borisov /materiały prasowe

Amerykańscy naukowcy zebrali zdjęcia wysokiej rozdzielczości komety i wykryli emisję tlenu. Jest to typowy wskaźnik obecności wody podczas wyrzutów gazu z komety. Ustalono, że kometa uwalnia ponad 11 000 mld ton wody na sekundę.



Jedynymi związkami, które do tej pory jednoznacznie wykryto na komecie są cyjanki. Stosunek ilości uwalnianych cyjanków do wody wynosi od 3 do 9 części na tysiąc. Zakres ten jest różny w zależności od aktywności obiektu. Kometa 2I/Borisov jest cały czas monitorowana, więc możemy spodziewać się udoskonaleń tej wartości.



Mimo że 2I/Borisov jest kometą międzygwiezdną i nie pochodzi z Układu Słonecznego, nie różni się znacząco od lokalnych ciał, które badaliśmy do tej pory. To sugeruje, że mechanizmy formowania komet muszą być podobne w całym wszechświecie.



Kometa 2I/Borisov została odkryta 30 sierpnia bieżącego roku przez astronoma-amatora Giennadija Borisova z Obserwatorium MARGO na Krymie. Została nazwana na cześć odkrywcy i ma prefiks 2I, ponieważ jest drugim obiektem międzygwiezdnym po Oumuamua, asteroidzie odkrytej w 2017 r.



2I/Borisov porusza się z prędkością 150 000 km/h i zbliża się pod ostrym kątem 40o względem płaszczyzny orbity naszej planety. Czynniki te były kluczowe dla ustalenia, że kometa podróżuje spoza Układu Słonecznego. Kometa zmierza w kierunku wewnętrznego Układu Słonecznego, a najbliższe zbliżenie do Słońca nastąpi 8 grudnia, kiedy minie naszą gwiazdę o 300 mln km.