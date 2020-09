Wir pyłowy na Marsie

​Łazik Curiosity dostrzegł wir pyłowy na powierzchni Marsa. Jak to możliwe, skoro na Czerwonej Planecie jest najcieńsza atmosfera w całym Układzie Słonecznym?

Zdjęcie Wir pyłowy uchwycony przez łazik Curiosity /materiały prasowe

Na Marsie są obserwowane liczne zjawiska pogodowe, które występują również na Ziemi. Może nam to wiele powiedzieć o sezonowych zmianach atmosferycznych na Czerwonej Planecie.



Zbliża się marsjańskie lato na południowej półkuli planety, gdzie znajduje się krater Gale, a atmosfera w tym regionie się nagrzewa. W marsjańskiej atmosferze zachodzą zjawiska podobne do tych, które obserwujemy na Ziemi - mogą choćby powstawać wiry pyłowe.



- Silniejsze ogrzewanie powierzchniowe ma tendencję do wytwarzania silniejszych konwekcji i wirów konwekcyjnych, które składają się z szybkich wiatrów wirujących wokół rdzeni o niskim ciśnieniu. Jeśli te wiry są wystarczająco silne, mogą wznosić kurz z powierzchni i stać się widoczne jako wiry pyłowe, które jesteśmy w stanie uchwycić aparatami - powiedziała Claire Newman z Aeolis Research.



Wiry pyłowe są dość dobrze znane i pojawiają się w ten sam sposób zarówno na Ziemi, jak i na Marsie. Formują się na stosunkowo płaskim, suchym terenie, gdy powietrze na poziomie powierzchni jest cieplejsze niż powietrze w wyższych partiach. To gorące powietrze powierzchniowe unosi się do chłodniejszego, gęstszego powietrza, tworząc prąd wstępujący. Chłodne powietrze opada, a jeżeli pojawi się wiatr, dochodzi do powstania wiru pyłowego.



Zdjęcie Curiosity / materiały prasowe

Wiry pyłowe są niezwykle powszechne na Marsie, ale wiemy o tym dlatego, że poruszając się po Ziemi, zamiatają kurz i pył na swojej drodze, tworząc specyficzne ślady.



Wir pyłowy widoczny na załączonym zdjęciu został uchwycony przez Navcam Curiosity podczas Sol 2847.