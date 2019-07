Okazuje się, że może istnieć egzotyczna forma ciemnej energii, która byłaby w stanie wyjaśnić rozbieżność w pomiarach szybkości ekspansji wszechświata.

Zdjęcie Nie wiadomo czy ciemna energia istnieje, ale jeżeli tak, to na pewno ma związek z rozszerzaniem wszechświata /123RF/PICSEL

Tak zwana wczesna ciemna energia mogła istnieć we wczesnym wszechświecie, a następnie zniknąć. To by wyjaśniało, dlaczego wskaźniki ekspansji wszechświata się nie zgadzają.



Ciemna energia jest nieznaną, tajemniczą formą energii, która przenika przestrzeń, przyspieszając ekspansję wszechświata. Naukowcy badający tempo ekspansji wszechświata odkryli, że wyniki pomiarów się różnią. Kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła sugeruje niższą szybkość ekspansji wszechświata niż pomiary supernowych i pulsarów. Innymi słowy, wszechświat wydaje się rozszerzać szybciej niż można by przypuszczać. Ta różnica została nazwana napięciem Hubble'a.



Nowe badania sugerują, że wczesna ciemna energia może być brakującym elementem, który wpłynął na wczesną ekspansję wszechświata. Jeżeli tak by było faktycznie, to wczesna ciemna energia miałaby subtelny wpływ na sposób, jak odbieramy kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła.



Zaproponowana koncepcja wczesnej ciemnej energii sugeruje, że istniała ona zaledwie kilkaset tysięcy lat. We wczesnym wszechświecie działała ona intensywnie, ale dzisiaj już nie występuje.