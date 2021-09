Ważne odkrycie dotyczące Marsa - dotyczy wody

Kiedyś na Marsie było sporo wody, a powodzie rodzące się z przelewających się jezior wypełniających kratery na powierzchni planety były znacznie częstsze niż nam się wydawało.

- Jeśli pomyślimy o tym, jak osady były przemieszczane w poprzek krajobrazu na starożytnym Marsie, powodzie spowodowane przepełnieniem jezior były naprawdę ważnym procesem w skali globalnej. To trochę zaskakujące, ponieważ przez długi czas myśleliśmy o nich jak o jednorazowych anomaliach - powiedział Tim Goudge, geolog z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.



Na Marsie jest sporo kraterów, a na Ziemi nie - skąd taka rozbieżność? To dlatego, że erozja i aktywność tektoniczna wygładziły wiele ziemskich kraterów uderzeniowych - w rezultacie profile powierzchni obu planet są zupełnie różne. Naukowcy wiedzą, że w przeszłości liczne kratery marsjańskie były wypełnione wodą.



Zespół Goudge'a postanowił przyjrzeć się 262 zniszczonym kraterom i temu, jak wpłynęły one na powierzchnię Marsa. Dzięki zdjęciom satelitarnym Czerwonej Planety można stworzyć mapy dolin rzecznych. Naukowcy podzielili je na dwie kategorie: te połączone z wyrwą w kraterze oraz te, które powstawały z dala od kraterów, wskazując na powolny proces formowania.



Obliczono objętość wyerodowanych dolin na podstawie pomiarów głębokości i szerokości uzyskanych dzięki pomiarom satelitarnym. Okazało się, że doliny wyżłobione przez powodzie rozrywające kratery stanowiły jedynie 3 proc. długości wyerodowanych przez wodę w naturalnych procesach. Ale były one znacznie głębsze od innych dolin rzecznych. Średnia głębokość dolin wyżłobionych przez rozerwanie krateru wynosiła 170,5 m w porównaniu do 77,5 m w przypadku klasycznych formacji.



Naukowcy wywnioskowali, że doliny powstające z rozerwania kraterów mogły mieć ogromny wpływ na okoliczny krajobraz, pomimo krótkiego czasu trwania samych powodzi. Głębokie doliny wyrzeźbione przez powodzie utworzyłyby nowe poziomy dla przepływów wody, co miałoby znaczący wpływ na istniejące systemy rzeczne.



Nowe odkrycia wyjaśniają niektóre cechy topografii Marsa, które zwykle przypisuje się klimatowi. Mimo iż planety skaliste mają wiele cech wspólnych, nie można zakładać, że podobny los czeka Ziemię.



