Ważne odkrycie dotyczące Marsa

​Powierzchnia Marsa jest dzisiaj wyjątkowo niegościnna. Jedyna woda, która występuje na Czerwonej Planecie jest pod postacią lodu. Ale kiedyś tak nie było. Co zatem stało się z klimatem marsjańskim?

Burze piaskowe na Marsie

Nowe badania wskazują, że ciepło Marsa może pochodzić z wnętrza planety. W takim przypadku najlepszym miejscem do rozwoju życia byłyby rejony głęboko pod powierzchnią.

- Nawet jeśli gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla i para wodna, były pompowane do wczesnej atmosfery Marsa w symulacjach komputerowych, to modele klimatyczne wciąż z trudem wspierają model długoterminowego ciepłego i mokrego Marsa. Prawdopodobnie część ciepła planety pochodzi z jej wnętrza - powiedziała Lujendra Ojha z Uniwersytetu Rutgersa w Nowym Brunszwiku.



Symulacje wykazują, że ilości promieniowania słonecznego były za małe, by wystarczająco ogrzać Marsa. Część ciepła musiała pochodzić z wnętrza planety. Dzięki temu istniały tam kiedyś jeziora i rzeki, o czym zresztą świadczą liczne pozostałości rzeźby terenu.



Zespół Ojhy sprawdził, czy w przeszłości za ocieplanie Marsa mogło odpowiadać ciepło wewnętrzne. Uczeni modelowali termofizyczną ewolucję lodu i oszacowali, ile ciepła jest potrzebne do wytworzenia topniejącej wody i jezior subglacjalnych na zimnym Marsie. Następnie porównali to z danymi dotyczącymi Marsa i określili, czy byłoby to wykonalne na Czerwonej Planecie 4 mld lat temu.



Okazuje się, że bez dodatkowych źródeł ciepła, na Marsie nie mógł wykształcić się ciepły i wilgotny klimat. Ciepło wewnętrzne także odegrało w tym swoją rolę.