Wasp-76b - planeta, na której pada deszcz żelaza

​Astronomowie zaobserwowali odległą egzoplanetę, na której prawdopodobnie pada deszcz żelaza.

Zdjęcie Wasp-76b to gorący jowisz i panują na niej ekstremalne temperatury /materiały prasowe

Mimo iż brzmi to jak science fiction, Wasp-76b to niezwykła planeta. Okrąża swoją gwiazdę macierzystą po tak wąskiej orbicie, że temperatura na powierzchni przekracza 2400oC - to wystarczająco dużo, by odparować metale. Ale z kolei po "nocnej" stronie, panują temperatury o 1000oC niższe, co pozwala na kondensację metali i niezwykłe deszcze.

Reklama

- Wyobraź sobie, że podczas mżawki, zamiast kropel wody padają kropelki żelaza. To naprawdę niezwykły świat - powiedział dr David Ehrenreich z Uniwersytetu Genewskiego.



Egzoplaneta znajduje się w odległości ok. 640 lat świetlnych od nas. Jest tak blisko gwiazdy macierzystej (Wasp-76), że na pełne okrążenie potrzebuje zaledwie 43 godziny. Implikuje to wyjątkowo wysokie temperatury panujące na powierzchni.



Wasp-76b to planeta zablokowana grawitacyjnie, co oznacza, że jest stale skierowana do gwiazdy tą samą stroną. Dokładnie to samo obserwujemy z Księżycem, dlatego "ciemną stroną" nazywamy niewidoczną z Ziemi stroną naszego satelity.



Jedna część Wasp-76b to prawdziwe piekło - wszystkie chmury są tam rozproszone, a cząsteczki w atmosferze dzielą się na pojedyncze atomy. Po drugiej stronie planety jest zupełnie inaczej, co powoduje powstawanie wiatrów pędzących z prędkością nawet 18 000 km/h.



Wasp-76b to gazowy olbrzym, około dwa razy większy od Jowisza. Jego nazwa pochodzi od brytyjskiego systemu teleskopów Was, który odkrył go cztery lata temu.