WASP-189b - jedna z najbardziej ekstremalnych egzoplanet, jakie znamy

​Astronomowie odkryli jedną z najbardziej ekstremalnych planet, jakie kiedykolwiek dostrzeżono. Nazywa się WASP-189b.

Zdjęcie WASP-189b /materiały prasowe

Uczeni przeprowadzili szczegółowe obserwacje ekstremalnej egzoplanety, odkrywając, że temperatura jej powierzchni przekracza 3200oC. Jest ona wystarczająca do stopienia wszystkich znanych nam skał i metali, a nawet do przekształcenia ich w formę gazową. Pomiary zostały dokonane za pomocą należącego do ESA satelity CHEOPS.

Mimo że powierzchnia egzoplanety WASP-189b nie jest tak wysoka, jak temperatura Słońca (ok. 6000oC), dorównuje temperaturą panującym na niektórych gwiazdach karłowatych.



WASP-189b jest jedną z najbardziej ekstremalnych planet, jakie kiedykolwiek odkryto. Potrzebuje ona tylko 2,7 ziemskiego dnia, aby dokonać pełnego obrotu wokół gwiazdy macierzystej. Planeta jest 1,6 razy większa od Jowisza.



- WASP-189b to planeta szczególnie interesująca, ponieważ jest gazowym olbrzymem, który krąży bardzo blisko gwiazdy macierzystej. Okrążenie gwiazdy trwa mniej niż trzy dni - powiedziała Monika Lendl z Uniwersytetu Genewskiego.



Gwiazdą macierzystą jest HD 133112. Temperatura jej powierzchni jest o 2000oC wyższa od powierzchni Słońca. To jedna z najgorętszych gwiazd, wokół których krążą planety - przynajmniej zgodnie z obowiązującym stanem rzeczy. Egzoplaneta została dostrzeżona metodą tranzytu.



WASP-189b należy do klasy planet znanych jako gorącej jowisze. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki obserwacjom CHEOPS-a będzie możliwe lepsze zrozumienie tego typu obiektów.