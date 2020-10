W Układzie Słonecznym dostrzeżono tajemniczy obiekt

​Naukowcy zaobserwowali nietypową aktywność w regionie między Jowiszem a Neptunem.

Zdjęcie C/2014 OG392 (PANSTARRS) /materiały prasowe

Centaury to niewielkie obiekty, które prawdopodobnie powstały w Pasie Kuipera w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Czasami mają one cechy komet - jak warkocze czy komy - nawet jeżeli krążą po orbitach w regionie między Jowiszem a Neptunem, gdzie jest zbyt zimno, aby woda mogła sublimować.

Od 1927 r. odkryto ok. 18 aktywnych centaurów, ale o większości wciąż niewiele wiemy. Obserwacje aktywnych Centaurów także są trudne.



Zespół astronomów kierowany przez Collina Chandlera z Northern Arizona University's Astronomy and Planetary Science na początku roku ogłosił odkrycie aktywności centaura oznaczonego jako 2014 OG392. Jest to obiekt planetarny namierzony po raz pierwszy w 2014 r.



Badania naukowców obejmowały opracowanie algorytmu wyszukiwania w bazie danych w celu zlokalizowania archiwalnych obrazów centaurów, a także dostrzeżenia nowych.



- Odkryliśmy komę aż 400 000 km od 2014 OG392. Nasza analiza procesów sublimacji sugeruje, że dwutlenek węgla i/lub amoniak są najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do wywołania aktywności na tym i innych aktywnych centaurach. Opracowaliśmy nową technikę, która łączy pomiary obserwacyjne stosowane do tej pory - powiedział Collin Chandler.



W wyniku odkrycia naukowców, centaur 2014 OG392 został przeklasyfikowany jako kometa i będzie znany jako C/2014 OG392 (PANSTARRS).