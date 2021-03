W przeszłości na Marsie bywała ładna pogoda

​Naukowcy podejrzewali, że Mars ma ciekłe zbiorniki wodne od dziesięcioleci, ale trudno było powiedzieć, że na Czerwonej Planecie kiedykolwiek była "ładna pogoda". Aż do teraz.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Klimat młodego Marsa podlegał przerywanym okresom ciepła z powodu wzrostu gazów cieplarnianych spowodowanego przez meteoryty i wulkanizm - między dłuższymi okresami zimna - co otworzyło ścieżki dla życia mikrobiologicznego, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w czasopiśmie "Nature Geoscience".

Autorzy badania, którzy pracowali pod kierownictwem prof. Robina Wordswortha z Uniwersytetu Harvarda - podkreślili potrzebę pogodzenia geologii Marsa z modelami ewolucji atmosfery. Jest to niezwykle trudne, ponieważ marsjańska geologia obejmuje dowody na istnienie w przeszłości tymczasowych zbiorników ciekłej wody, a także geochemię sugerującą powolną i przerywaną zmianę z warunków bardziej wilgotnych na bardziej suche.



Naukowcy użyli "sprzężonego modelu epizodycznego ocieplenia, utleniania i przemian geochemicznych młodego Marsa". Dzięki temu opracowali nowy model integrujący losowe uwalnianie gazów cieplarnianych w celu oceny warunków odpowiedzialnych za niezwykle zróżnicowane formy geologiczne na powierzchni Czerwonej Planety.



- Mars był okresowo ogrzewany, gdy jego skład atmosfery był zmieniany przez gazy pochodzące z wulkanizmu i impaktorów meteorytowych. Te optima klimatyczne pozwoliły wodzie płynąć po powierzchni, tworząc rzeki i jeziora, a także skały i minerały, które kojarzymy z wodą na Marsie - powiedział prof. Joel Hurowitz z Departamentu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Stony Brook.



Hurowitz jest również członkiem zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie badań przez łazik Perseverance, a także jednym z naukowców, którzy pracowali nad instrumentem Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL), w który jest wyposażone ramię łazika.



Zdjęcie Rzeki na Marsie w przeszłości czymś normalnym / NASA

Nowo opracowany model klimatyczny przewiduje, że wczesny Mars był na ogół zimny, ze średnią roczną temperaturą poniżej -33,33°C. Kiedy tempo uwalniania gazów cieplarnianych osiągnęło swój szczyt, a poziom dwutlenku węgla w tle wzrósł do wystarczającego poziomu, w wystarczająco ciepłych okresach klimatycznych pojawiły się rośliny zdolne do niszczenia ściany kraterów, połączenia sieci dolin i stworzenia innych, różnych fluwialnych (czyli związanych z jeziorami) cech geograficznych.



Naukowcy wyjaśnili również, że model przewiduje tymczasowe nagromadzenie tlenu w marsjańskiej atmosferze, co pomogłoby wyjaśnić obecność utlenionych minerałów, takich jak tlenki manganu, które zostały zaobserwowane w kraterze Gale przez łazik Curiosity. Zespół badawczy dodał również, że wielkoskalowe zmiany czasowe w mineralogii powierzchni Czerwonej Planety mogą być wyjaśnione przez trzy połączone zjawiska.



Są to: planetarne utlenianie, zmniejszenie dostępności wód gruntowych oraz słabnący strumień uderzeń meteorytów, co razem dramatycznie spowolniło przebudowę i termochemiczne unicestwienie siarczanów na powierzchni Marsa.



Nowy model klimatu Marsa sugeruje bezprecedensowe możliwości pojawienia się życia podczas ciepłych, wilgotnych okresów. Z drugiej strony, życiu temu byłoby trudno przetrwać z powodu regularnie występujących ochłodzeń klimatu Czerwonej Planety.