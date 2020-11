Układ Słoneczny powstał w zaledwie 200 000 lat

​Najnowsze badania wskazują, że Układ Słoneczny utworzył się w mniej niż 200 000 lat. To bardzo krótko w kosmicznej skali czasu.

Zdjęcie Układ Słoneczny utworzył się bardzo szybko - w zaledwie 200 000 lat /123RF/PICSEL

Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) przebadali izotopy molibdenu znalezione w meteorytach. Na tej podstawie wysunęli zaskakujący wniosek - Układ Słoneczny uformował się w 200 000 lat.

Materiał, który buduje Słońce i planety pochodził z rozpadu dużej chmury gazu i pyłu ok. 4,5 mld lat temu. Obserwując inne układy gwiezdne, które powstały podobnie jak nasz, astronomowie szacują, że prawdopodobnie potrzeba ok. 1-2 mln lat na rozpad chmury i zainicjowanie reakcji termojądrowych w gwieździe.



- Wcześniej ramy czasowe tworzenia się Układu Słonecznego nie były tak naprawdę znane. Nasza praca pokazuje, że to załamanie, które doprowadziło do powstania Układu Słonecznego nastąpiło bardzo szybko, w mniej niż 200 000 lat. Gdybyśmy skalowali to wszystko do ludzkiej długości życia, powstanie Układu Słonecznego można by porównać do ciąży trwającej około 12 godzin, a nie dziewięć miesięcy. To był szybki proces - Greg Brennecka, kosmochemik w LLNL i główny autor badania.



Najstarsze datowane substancje stałe w Układzie Słonecznym to bogate w wapń i aluminium inkluzje (CAl), a próbki te zapewniają bezpośredni zapis powstawania naszego systemu.

Są to mikroskopijne artefakty w meteorytach powstałych w środowisku o wysokiej temperaturze (ponad 1000oC), prawdopodobnie w pobliżu młodego Słońca. Zostały one następnie przetransportowane na zewnątrz do regionu, w którym powstały chondryty węgliste (rodzaj meteorytów), gdzie znajdują się one do dzisiaj. Większość CAl powstała 4,567 mld lat temu, w czasie od około 40 000 do 200 000 lat.