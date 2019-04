Teleskop TESS odkrył planetę wielkości Ziemi

Rok po jego uruchomieniu, teleskop TESS namierzył pierwszą egzoplanetę wielkości Ziemi. Obiekt nazwany HD 21749c znajduje się 53 lata świetlne od nas i okrąża gwiazdę w ciągu zaledwie 8 dni. TESS odkrył także minineptuna okrążającego tę samą gwiazdę.

Zdjęcie Wizja artystyczna przedstawiająca HD 21749c /materiały prasowe

Dane zebrane przez TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) były śledzone przez spektrograf planetarny (PFS) na teleskopie Magellan II w Obserwatorium Las Campanas w Chile. Instrument ten jest w stanie dostarczyć szacunkowych danych dotyczących masy egzoplanet.



HD 21749c ma masę ok. 23 razy większą od Ziemi. Egzoplaneta okrąża swoją gwiazdę macierzystą co 36 dni - to najdłuższy okres orbitalny spośród planet wykrytych przez TESS. Astronomowie szacują, że większość planet odkrytych w ramach tej misji będzie miała okres orbitalny mniejszy niż 10 dni.



Dokładna masa HD 21749c nie została jeszcze oszacowana, ale promień planety jest 0,9 razy większy od ziemskiego. Gwiazda macierzysta ma ok. 80 proc. masy Słońca, więc warunki panujące na planecie na pewno nie należą do przyjaznych.



TESS został wystrzelony 18 kwietnia 2018 rakietą Falcon 9 firmy SpaceX na wysoką eliptyczną orbitę okołoziemską. Niecały miesiąc później dokonał przelotu obok Księżyca i dzięki asyście grawitacyjnej wszedł na swoją docelową orbitę okołoziemską o okresie 13,7 dnia, będącej w rezonansie ze Srebrnym Globem 2:1.