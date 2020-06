Tajemniczy sygnał z kosmosu powraca co 57 dni

​Szybkie błyski radiowe (FRB) to niesamowite zdarzenia, które trwają zaledwie kilka milisekund. Jest znanych mniej niż 100 takich zdarzeń i tylko niewielka ich część powtarza się regularnie. Wśród tej ostatniej grupy znajduje się FRB 121102, pierwsze FRB, którego pochodzenie zostało namierzone.

Zdjęcie Wizja artystyczna FRB 121102 - jest wywoływana przez magnetar krążący wokół progenitora gwiazdy neutronowej /materiały prasowe

Nowe badania ujawniły, że FRB 121102 może powracać z pewną częstotliwością. Sygnał jest wykrywalny przez ok. 90 dni, po czym następuje 57 dni ciszy, zanim cykl rozpocznie się na nowo. Wnioski wyciągnięto na podstawie pięcioletnich obserwacji.

Uważa się, że przyczyną FRB 121102 jest magnetar, czyli rodzaj gwiazdy neutronowej emitującej silne pole magnetyczne. Magnetar nie wiruje w pionie, ale pod pewnym kątem, poruszając się jak puszczony bączek. W tym scenariuszu emisja jest w pewnym sensie wyrównywana między osią magnetyczną gwiazdy a Ziemią. Jednak to wyjaśnienie nie pasuje do obserwacji 157-dniowego okresu.



Od wczesnego wykrycia tego zdarzenia naukowcy uważali, że magnetar porusza się przez intensywne pole magnetyczne, które wytwarza impulsy. Ten scenariusz został zweryfikowany wraz z odkryciem innego obiektu (tzw. progenitora gwiazdy neutronowej), wokół którego krąży magnetar. Impulsy są uwalniane tylko w pewnych okresach czasu na orbicie.



- Jest to ekscytujący wynik, ponieważ to dopiero drugi system, w którym widzimy tę modulację aktywności. Wykrycie okresowości stanowi istotne ograniczenie dla powstawania emisji radiowych, a cykle te mogą być sprzeczne z prekursorem gwiazdy neutronowej - powiedział dr Kaustubh Rajwade z Uniwersytetu w Manchesterze, główny autor badań.



Badania te nadal pokazują różnorodność zjawisk związanych z FRB. Od czasu ich odkrycia w 2007 r., emisje radiowe nadal zaskakują. Nawet zdarzenia do siebie podobne mogą mieć inne pochodzenie. FRB 180916 był pierwszym powtarzającym się FRB o ustalonym okresie 16 dni, co stanowi jedną dziesiątą tego, co obserwujemy w przypadku FRB 121102.