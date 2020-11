Tajemniczy sygnał powtarzający się co 16 dni z pobliskiej galaktyki

​Naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali wzór w serii wybuchów pochodzących z tajemniczego źródła oddalonego o pół miliarda lat świetlnych od Ziemi. Powtarzają się one co 16 dni.

Skąd pochodzą szybkie błyski radiowe?

Szybkie błyski radiowe (FRB) to milisekundowe wybuchy fal radiowych w kosmosie. Są one zazwyczaj pojedyncze i nie powtarzają się. Pojedyncze sygnały radiowe zazwyczaj się nie powtarzają, ale FRB wysyłają krótkie, powtarzalne impulsy.

Między 16 września 2018 r. a 30 października 2019 r. naukowcy współpracujący w ramach projektu Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment/Fast Radio Burst Project (CHIME/FRB) wykryli FRB powtarzające się co 16,35 dni. W ciągu czterech dni sygnał ten wyzwalał wybuch lub dwa wybuchy co godzinę. Następnie wyciszył się na kolejne 12 dni.



Tajemnicze sygnały radiowe pochodzą z pobliskiej galaktyki. Nie wiadomo, co jest ich źródłem. Niektórzy twierdzą, że może być to sygnał od zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej.



Wykryty sygnał jest znany jako FRB 180916.J0158+65. W ubiegłym roku, w ramach projektu CHIME/FRB wykryto źródła ośmiu nowych FRB. Sygnał został namierzony jako pochodzący z ogromnej galaktyki spiralnej oddalonej od nas o ok. 500 mln lat świetlnych.



Naukowcy mają nadzieję, że śledząc pochodzenie tych tajemniczych sygnałów, uda się ustalić, co je spowodowało. Istnienie zauważalnego wzorca jest czymś nowym dla astronomów.

Odkrycie 16,35-dniowej okresowości w powtarzającym się źródle FRB jest ważną wskazówką co do natury tego obiektu.