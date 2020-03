​Tajemniczy otwór do marsjańskiej jaskini

Na nowo opublikowanym zdjęciu Marsa widać tajemniczy otwór znajdujący się na zboczu wulkanu Pavonis Mons. Co to takiego?

Zdjęcie Skąd się wziął ten otwór w powierzchni Marsa? /NASA

Naukowcy są niemal pewni, że nie jest to żadna dziura w powierzchni, a otwór prowadzący do podziemnej jaskini. Niewykluczone, że panują w niej warunki sprzyjające rozwojowi życia.



Zdjęcie otworu o średnicy ok. 35 m zostało odkryte przypadkowo w 2011 r. Właśnie wtedy instrument HiRISE obecny na pokładzie NASA Mars Reconnaissance Orbiter, który obecnie krąży wokół Czerwonej Planety, robił zdjęcia zakurzonym zboczom wulkanu Pavonis Mons.



Analiza obrazu i kolejne zdjęcia ujawniły tajemniczą strukturę, która wydaje się być otworem prowadzącym do podziemnej jaskini. Cień wejścia ujawnia głębokość jaskini, która wynosi co najmniej 20 m, choć może być znacznie większa.



Otwór prawdopodobnie powstał w wyniku działalności wulkanicznej Czerwonej Planety. Znajduje się ona po zachodniej stronie Pavonis Mons, która ma wiele dobrze udokumentowanych kanałów lawowych. Gdy lawa płynie po zboczach, może zestalić się na powierzchni. Nie wiadomo jednak, dlaczego wokół otworu znajduje się okrągły wypukły krater.



Naukowcy uważają, że takie struktury są dobrym miejscem dla podtrzymania życia. Miejsce to może być jednym z celów przyszłych misji kosmicznych, robotycznych, ale i załogowych.