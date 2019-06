Tajemnicza struktura pod Księżycem

Pod powierzchnią Księżyca odkryto tajemniczą strukturę. Skąd ona się tam wzięła?

Zdjęcie Topografia Księżyca - ciepłe kolory oznaczają wzniesienia, a niebieskie zagłębienia. Okręgiem zaznaczono obszar, o którym mowa /materiały prasowe

Na Księżycu znajduje się jeden z największych kraterów w Układzie Słonecznym. To Basen Biegun Południowy-Aitken, który znajduje się po niewidocznej z Ziemi stronie Srebrnego Globu. Obszar ten jest pod lupą wielu instrumentów naukowych, m.in. lądownika Chang'e-4. Teraz naukowcy odkryli coś niezwykłego pod powierzchnią Księżyca.

Uczeni odkryli strukturę, która waży 2,18 miliarda miliardów kg i rozciąga się na ponad 300 km w głąb. Może być to materia asteroidy, która stworzyła krater.



Odkrycie było możliwe dzięki misji NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), której celem jest mierzenie subtelnych zmian w polu grawitacyjnym Księżyca. Obserwacje te można wykorzystać do badania składu wewnętrznego naszego naturalnego satelity.



- Po połączeniu danych z księżycową topografią z LRO, odkryliśmy nieoczekiwanie dużą strukturę pod Basenem Biegun Południowy-Aitken. Jednym z wyjaśnień tej nadprogramowej masy jest metal pochodzący z asteroidy, która uformowała krater - powiedział Peter B. James z Uniwersytetu Baylor.



Przeprowadzono symulację komputerową, aby wyjaśnić pochodzenie anomalii. Jest możliwe, że gdy asteroida uderzyła w Księżyc ok. 4 mld lat temu, wbiła się w płaszcz, zamiast zanurzyć się w jądrze.