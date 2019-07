Astronomowie od dziesięcioleci badają tzw. rozproszone pasma międzygwiazdowe (DIB), a ostatnie odkrycia dostarczyły cennych wskazówek na temat tego, z czego są one zbudowane. Znaleziono je w całym Układzie Słonecznym, co jest dość zaskakujące.

Zdjęcie Także w Układzie Słonecznym występują rozproszone pasma międzygwiazdowe /NASA

Układ Słoneczny znajduje się w tzw. Bąblu Lokalnym, czyli obszarze przestrzeni kosmicznej o małej gęstości materii międzygwiazdowej wewnątrz Ramienia Oriona w Drodze Mlecznej. Rozciąga się on na co najmniej 300 lat świetlnych i jest wynikiem eksplozji supernowych z ostatnich 2-4 mln lat.



Teraz dokonano dokładnych pomiarów Bąbla Lokalnego, polując na dwa konkretne rozproszone pasma międzygwiazdowe opisane przez ich długości fal. Odkryto, że w mapie regionu powszechnie występuje λ5,780 DIB, co sugeruje, że musi być stabilny i wykonany z większych cząsteczek.



- DIB są najbardziej widoczne przed odległymi gwiazdami, ale chcieliśmy znaleźć je bliżej domu. Aby to zrobić, musieliśmy spojrzeć na pobliskie gwiazdy i uzyskać z nich bardzo dobry sygnał - powiedział dr Jacco van Loon, dyrektor Obserwatorium Keele.



Obecność DIB blisko domu ma ważne konsekwencje. Naukowcy podejrzewali, że materiał w tych pasmach i substancje organiczne znalezione w kometach mają to samo pochodzenie. Chmury, które pierwotnie utworzyły Układ Słoneczny mogły miliardy lat temu przekroczyć DIB.