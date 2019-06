​Zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy, gazowe olbrzymy, takie jak Jowisz i Saturn potrzebują co najmniej 10 mln lat na rozwój. Ale egzoplaneta CI Tau b powstała w zaledwie 2 mln lat. Jak to możliwe?

Zdjęcie Wizja artystyczna CI Tau b /materiały prasowe

CI Tau b znajduje się ok. 450 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Byka. Była ona obserwowana w podczerwieni przez cztery lata przez naukowców z Uniwersytetu Rice i Obserwatorium Lowella. Teraz astronomowie twierdzą, że CI Tau b to "empiryczny wzorzec" dla zrozumienia nowo narodzonych gorących jowiszów.

Reklama

Właśnie taką planetą jest CI Tau b - gorącym jowiszem, krążącym bardzo blisko swojej gwiazdy macierzystej. Planeta okrąża gwiazdę w zaledwie 9 dni. CI Tau b jest 11,6 razy cięższa od Jowisza, ale ok. 134 razy bledsza od macierzystej gwiazdy pomarańczowej, która jest mniejsza od Słońca.



Analizy CI Tau b pokazały, jak jest to niezwykły świat. Jest to nietypowy gazowy olbrzym, który powstał w zaledwie 2 mln lat.



- Bezpośrednie dowody obserwacyjne masy i jasności CI Tau b są szczególnie przydatne, ponieważ wiemy także, żę planeta krąży wokół bardzo młodej gwiazdy. Większość gorących jowiszów, które do tej pory odkryliśmy, krąży wokół gwiazd w średnim wieku. CI Tau daje pewne ograniczenia: czy w tak krótkim czasie może uformować się planeta? - powiedziała Laura Flagg z Uniwersytetu Rice.



Naukowcy nie wiedzą jeszcze, jak to możliwe, że egzoplaneta powstała tak szybko. Dzięki dalszemu badaniu CI Tau b może udać nam się stworzyć nowe modele teoretyczne do opisania formowania planet.