Odkryto rekordowo masywnego pulsara. Gwiazda J0740 + 6620 jest 2,14 raza masywniejsza od Słońca, a przy tym liczy zaledwie 20-30 km średnicy. Naukowcy zastanawiają się, skąd się wzięła, bo tak naprawdę nie powinna istnieć.

Zdjęcie Pulsary wirują z zawrotną prędkością /123RF/PICSEL

J0740 + 6620 to gwiazda neutronowa, której materia na Ziemi ważyła ok. 100 mln ton. Obiekt został odkryty przez naukowców z Uniwersytetu Virginia i jest najmasywniejszą znaną nam gwiazdą neutronową. Gdyby była tylko nieznacznie cięższa, stałaby się czarną dziurą.



Gwiazdy neutronowe są uznawane za szczątki gwiazd, które wybuchły jako supernowe. Nowo odkryty obiekt ma masę równą 2,14 mas Słońca skompresowanych do zaledwie 20-30 km. Symulacje przeprowadzone w ramach eksperymentu LIGO wykazały, że granica masy, powyżej której obiekt staje się czarną dziurą to 2,17 mas Słońca.



Gwiazda J0740 + 6620 jest ponad 300 tysięcy razy masywniejsza od Ziemi i dzieli ją od nas dystans ok. 4600 lat świetlnych. Jest pulsarem, gdyż emituje fale radiowe i wiruje z zawrotną prędkością 289 razy na sekundę.