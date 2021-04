Szczegółowe zdjęcia pierścienia pyłowego wokół Wenus

​Nowe zdjęcie wykonane przez sondę Parker Solar Probe zostało udostępnione przez naukowców z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Obraz pokazuje pierwszy pełny widok pierścienia pyłowego otaczającego Wenus.

Zdjęcie Sonda Parker Solar Probe /NASA

Nowe zdjęcia opublikowano 6 kwietnia i obejmują one prawie cały, 360-stopniowy widok pierścienia. Naukowcy twierdzą, że zdjęcia przedstawiają pełny obraz pierścienia pyłowego, którego wcześniej widziano tylko fragmenty. Poprzednie wskazówki pochodziły z obrazów wykonanych przez sondy Helios w latach 70. ubiegłego wieku i sondy Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) w latach 2007-2014.

Główny autor badania Guillermo Stenborg z US Naval Research Laboratory w Waszyngtonie, powiedział, że jest to pierwszy przypadek, kiedy pierścień pyłowy w wewnętrznym Układzie Słonecznym został w pełni ujawniony za pomocą obrazów "białego światła". Głównym zadaniem sondy Parker Solar Probe jest badanie korony słonecznej i wiatru słonecznego.



Zdjęcie Pierścień pyłowy wokół Wenus / NASA

Zespół obsługujący sondę od początku zamierzał spróbować uchwycić obrazy wenusjańskiego pierścienia pyłowego za pomocą sondy Parker's Wide-field Imager for Parker Solar Probe (WISPR). WISPR ma dwa teleskopy, które współpracując ze sobą zapewniają pole widzenia wynoszące ponad 95 stopni. Został on zaprojektowany do przechwytywania szerokokątnych obrazów wiatru słonecznego i białego światła.



Co ciekawe, początkowo zespół myślał, że pierścień, który pojawił się jako jasny pas rozciągający się w poprzek czerni kosmosu, był serpentyną - rodzajem struktury koronalnej, która świeci dzięki elektronom znajdującym się w jej wnętrzu. Po wyeliminowaniu możliwości, że był to artefakt w procesie przetwarzania obrazu, dalsze prace pozwoliły ustalić, że pokrywa się on idealnie z orbitą Wenus.