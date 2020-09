Świeży lód na Enceladusie

​Nowe obserwacje astronomiczne sugerują, że na Enceladusie - jednym z księżyców Saturna - mogą znajdować się pokłady świeżego lodu.

To już pewne - na Enceladusie jest jakaś forma aktywności geotermalnej

Powierzchnia Enceladusa jest poprzecinana głębokimi wąwozami, ale z daleka księżyc wydaje się mieć jednolitą, błyszczącą powierzchnię. Wygląda jak wielka śnieżka zawieszona w kosmosie. Teraz uczeni odkryli, że duża część lodu na całym księżycu jest świeża. To sugeruje, że na Enceladusie mogą zachodzić ruchy tektoniczne lub inna aktywność geologiczna.



Już od 2005 r. wiadomo, że na Enceladusie "coś" się dzieje, po tym jak sonda Cassini namierzyła pióropusze słonej wody wystrzeliwane z powierzchni globu w przestrzeń kosmiczną. Te niezwykłe gejzery są generowane przez siły pływowe księżyca, który krąży po ekscentrycznej orbicie wokół Saturna. Aktywność geotermalna tworzy pęknięcia w lodzie i na powierzchni bieguna południowego.



W obrazach wykonanych przez VIMS w podczerwieni, astronomowie namierzyli duże pokładu świeżego lodu. Zespół kierowany przez Rozenna Robidela z Uniwersytetu w Nantes we Francji nie spodziewał się znaleźć widmowej sygnatury krystalicznego lodu rozrzuconego po całym Enceladusie, w tym na biegunie północnym. To nieoczekiwane odkrycie sugeruje, że aktywność geotermalna występuje na Enceladusie na obu półkulach, chociaż jej mechanizmy mogą być różne.



Enceladus na pewno zostanie dogłębnie zbadany podczas nadchodzących misji Juice i Europa Clipper, które powinny odkryć wiele tajemnic lodowych księżyców gazowych olbrzymów - Jowisza i Saturna.