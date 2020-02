Studentka odkryła 17 nowych egzoplanet

Studentka astronomii z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej - Michelle Kunimoto - odkryła 17 nowych planet, w tym potencjalnie nadający się do zamieszkania świat wielkości Ziemi. Wszystko dzięki analizie danych zebranych przez Kosmiczny Teleskop Keplera.

Zdjęcie Rozmiary odkrytych egzoplanet w porównaniu do Ziemi i Neptuna - na zielono zaznaczona KIC-7340288 b /materiały prasowe

Podczas swojej pierwotnej czteroletniej misji, Kosmiczny Teleskop Keplera szukał planet, zwłaszcza tych, które znajdują się w ekosferach swoich gwiazd. To takie miejsce w układzie gwiezdnym, gdzie mogłaby istnieć woda w stanie płynnym.



Nowe odkrycia skupiają się na jednej z takich szczególnie rzadkich planet. Mowa o obiekcie nazwanym KIC-7340288 b. Egzoplaneta jest 1,5 raza większa od Ziemi - wystarczająco mała, aby uznać ją za skalistą, a ponadto znajduje się ekosferze swojej gwiazdy.



- Ta planeta znajduje się w odległości tysiąca lat świetlnych od nas, więc szybko się tam nie dostaniemy. Ale to naprawdę ekscytujące odkrycie, ponieważ do tej pory w ekosferze znaleziono tylko 15 małych planet pochodzących z danych Kosmicznego Teleskopu Keplera - powiedziała Michelle Kunimoto.



Obieg KIC-7340288 b wokół gwiazdy zajmuje 142,5 ziemskich dni. Jest oddalona od gwiazdy o 0,444 j.a., czyli nieco dalej niż Merkury od Słońca. Szacuje się, że dostaje ok. 1/3 promieniowania, które trafia ze Słońca na Ziemię. Z pozostałych 16 nowo odkrytych egzoplanet, najmniejsza jest o 1/3 mniejsza od Ziemi, a niektóre są nawet 8 razy większe od naszej planety.



Kunimoto ma doświadczenie w odkrywaniu planet - wcześniej namierzyła cztery inne tego typu obiekty. Teraz pracuje nad doktoratem. Na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej wykorzystała tzw. metodę tranzytu, by poszukiwać planet wokół 200 000 gwiazd.



Oprócz nowych planet, zdolna studentka była w stanie dostrzec tysiące znanych planet odkrytych przez Kosmiczny Teleskop Keplera i używając metody tranzytowej przeprowadzi ponowną analizę spisu egzoplanet.



- Będziemy szacować, ile powinno być planet wokół gwiazd o różnych temperaturach. Szczególnie ważnym rezultatem będzie znalezienie częstotliwości występowania planet w ekosferze - podsumował prof. Jaymie Matthews, opiekun Michelle Kunimoto.