Najnowsze odkrycia naukowców wskazują, że myliliśmy się, co do przeszłości Marsa. Według ustaleń naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, duża liczba dolin na powierzchni Czerwonej Planety została wyrzeźbiona przez topnienie wody pod lodowcami, a nie swobodnie płynące rzeki.

Zdjęcie Na Marsie kiedyś była woda - ale prawdopodobnie pod postacią lodu /materiały prasowe

Do tej pory panowało przekonanie, że powierzchnia Marsa w przeszłości była pokryta dużymi ilościami wody, głównie w postaci płynących rzek. Autorzy nowego badania twierdzą, że ich odkrycia rzucają nowe światło na dominującą hipotezę "ciepłego i mokrego starożytnego Marsa". Zakłada ona, że na Czerwonej Planecie kiedyś istniały rzeki, oceany i padał deszcz. Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej opracowali nową technikę do badania tysięcy marsjańskich dolin na powierzchni planety.



Naukowcy porównali doliny marsjańskie z kanałami polodowcowymi w Archipelagu Arktycznym i odkryli istotne podobieństwa. Uczeni zauważają, że podobne doliny na Ziemi zostały ukształtowane nie przez rzeki, a przez lodowce. Każdy rodzaj doliny ma charakterystyczny kształt.



Mars ma na powierzchni doliny, które różnią się od siebie, co sugeruje, że w ich rzeźbieniu zaangażowanych było wiele procesów. W szczególności zauważono podobieństwo między marsjańskimi dolinami w kanałach subglacjalnych na wyspie Devon. Miejsce to jest uważane za jeden z najlepszych analogów Marsa na Ziemi - jest to zimna i sucha pustynia polarna.



W ramach badań przeanalizowano ponad 10 000 marsjańskich dolin, używając nowego algorytmu do oceny leżących u ich podstaw procesów erozji. Naukowcy wykazali, że tylko ułamek marsjańskich dolin pasuje do wzoru erozji wód powierzchniowych. To oznacza, że starożytny Mars prawdopodobnie był pokryty lodem. Jeszcze nie wiadomo, co zmienia to w stosunku naszych poszukiwań życia na Czerwonej Planecie.