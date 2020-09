Spektakularne zdjęcie Słońca

​Hiszpański teleskop słoneczny GREGOR wykonał jedno z najbardziej spektakularnych zdjęć naszej gwiazdy w historii.

Zdjęcie Nowe zdjęcie Słońca wykonane w wysokiej rozdzielczości /materiały prasowe

Na nowych zdjęciach wykonanych przez teleskop można dostrzec szczegóły o długości zaledwie 50 km. Nigdy wcześniej nie udało się takich dostrzec.

- To był bardzo ekscytujący, ale również i niezwykle trudny projekt. W ciągu zaledwie jednego roku całkowicie przeprojektowaliśmy optykę, mechanikę i elektronikę teleskopu GREGOR, aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu - powiedziała Lucia Kleint z Instytutu Fizyki Słonecznej Kiepenheuer.



Modernizacja obserwatorium była możliwa dzięki wybuchowi pandemii COVID-19. Naukowcy utknęli w obserwatorium w Hiszpanii podczas lockdownu w marcu. Zamiast tracić czas, zaczęli pracować nad usprawnieniem teleskopu.



Zdjęcie Słoneczne granule / materiały prasowe

Na zdjęciu widać granule, czyli niewielkie komórki konwekcyjne plazmy wynoszone do góry w strefie konwekcyjnej Słońca. Centrum każdej z granul jest lżejszy - to właśnie tam od dołu unosi się gorąca plazma. Całość wygląda trochę jak popcorn, ale w rzeczywistości pojedyncza granula ma średnicę ok. 1500 km.



Na kolejnym zdjęciu widać pojedynczą plamę słoneczną, która pojawiła się na powierzchni naszej gwiazdy 30 lipca 2020 r. Jest to obszar tymczasowy, w którym pole magnetyczne Słońca jest szczególnie silne.