​Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał spektakularne zdjęcie sąsiedniej galaktyki spiralnej.

Zdjęcie Galaktyka IC 2051 /materiały prasowe

Galaktyka IC 2051 jest typową galaktyką spiralną. Na najnowszym zdjęciu wykonanym przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Hubble'a świeci pełnym blaskiem.

IC 2051 znajduje się ok. 85 mln lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Góry Stołowej. Spektakularne zdjęcie wykonano 16 grudnia przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a w ramach badań nad galaktykami spiralnymi.



Galaktyki sprawne mają postać dysku z ramionami spiralnymi wychodzącymi ze środka zwanego jądrem galaktyki. Tam znajduje się wybrzuszenie obecne w niemal wszystkich galaktykach spiralnych. Zazwyczaj jest tam supermasywna czarna dziura. Co ciekawe, wybrzuszenia mają złożone kształty, które mogą rzucić nowe światło na pochodzenie galaktyk.



Wybrzuszenia w centrach galaktyk wydają się mieć złożoną morfologię. Struktura ta może zmieniać się w czasie życia galaktyk, co jest kluczowe dla całej ich ewolucji. Z tego powodu, jądro galaktyk takich jak IC 2051, jest szczególnie interesujące.



Galaktyki spiralne są tak nazwane od obserwowanych jasnych ramion - obszarów formowania się gwiazd w dysku. Dysk galaktyk spiralnych otoczony jest sferoidalnym halo gwiazd II populacji, większość z których zgrupowana jest w gromadach kulistych, które okrążają centrum galaktyki.