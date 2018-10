Spektakularne zdjęcie Mgławicy Czaszki i Piszczeli

​FORS2, instrument zainstalowany na należącym do ESO teleskopie VLT, obserwował aktywny obszar gwiazdotwórczy NGC 2467. Zdjęcie zostało wykonane w ramach programu Kosmicznych Klejnotów ESO (ESO Cosmic Gems Programme), który wykorzystuje rzadkie okazje, gdy warunki obserwacyjne nie są odpowiednie do zbierania danych naukowych.

Zdjęcie Mgławica NGC 2467 /materiały prasowe

Ten żywy obraz aktywnego obszaru gwiazdotwórczego NGC 2467, czasami określanego jako Mgławica Czaszki i Piszczeli (Skull and Crossbones Nebula), jest tak samo piękny, co złowrogi. Zdjęcie przedstawia pył, gaz i młode, jasne gwiazdy, grawitacyjnie związane w formie uśmiechniętej czaszki. Fotografię wykonano instrumentem FORS na Bardzo Dużym Teleskopie (VLT). O ile teleskopy ESO są zazwyczaj używane do zbierania danych naukowych, to potrafią uzyskać również zdjęcia takie jak pokazane tutaj - które jest piękne same w sobie.

Reklama

Łatwo jest dostrzec inspirację dla nazwy Czaszka i Piszczele. Ta młoda, jasna formacja przypomina wyraźnie przypomina złowieszczą pustą twarz, z której na niniejszym zdjęciu widać tylko otwarte usta. NGC 2467 czai się w gwiazdozbiorze Rufy.



Mgławicowa kolekcja gromad gwiazdowych jest miejscem narodzin wielu gwiazd, gdzie nadwyżka gazu wodorowego dostarcza surowego materiału do gwiezdnego aktu tworzenia. W rzeczywistości nie jest to pojedyncza mgławica, a wchodząca w jej skład gromada gwiazd porusza się z różnymi prędkościami. To jedynie przypadkowe nałożenie na linii widzenia z Ziemi powoduje, ze gwiazdy i gaz ukazują twarz podobną do ludzkiej. Niniejsze jasne zdjęcie nie daje astronomom nowych informacji, ale dostarcza nam wszystkim wglądu w mroźne niebo południowe pełne cudów niewidocznych dla ludzkiego oka.



Rufa jest jedną z trzech nautycznie nazwanych konstelacji, które żeglują po niebie południowym i które tworzyły pojedynczy, gigantyczny gwiazdozbiór Argo, nazwany od imienia mitologicznego statku Jazona i Argonautów. Gwiazdozbiór Argo został później podzielony na trzy: Kil, Żagiel i Rufa. Opisywana mgławica widoczna jest w ostatniej konstelacji z tej trójki. Podczas gdy postać heroiczna - Jazon - jest najbardziej znana z kradzieży złotego runa, to NGC 2467 spoczywa nie tylko pośrodku rozległego niebiańskiego ostatku, ale także wśród złodziei - odpowiedniej siedziby dla pirackiej mgławicy.